Volleyball – Le LUC bat difficilement Schönenwerd Vainqueurs 3-2 des Soleurois samedi, les Lausannois consolident leur 3e place en LNA. Gérard Bucher

Facebook: LUC Volleyball

Trois jours après avoir battu Amstetten 3-2 en Coupe d’Europe, les Lausannois ont également eu recours au tie-break (15-10) pour se défaire de Schönenwerd. Les voilà toujours installés à la troisième place du classement de LNA avec 19 points en 12 matches, contre 17 points à leurs adversaires du jour. Mais Dieu que ce fut crispant pour leurs supporters de les soutenir.

Brinquebalants en réception, comme trop souvent cette saison, les hommes de Max Giaccardi ont dû batailler ferme pour sortir de l’ornière, non sans avoir abandonné le quatrième set comme une vieille chaussette (10-25). Bien qu’ils n’aient pas atteint des sommets, Daniel Ramirez Pita (28 pts) et Adrien Prével (23) se sont révélés déterminants, notamment lors du tie-break.

Ce dernier aurait bien sûr préféré que le succès intervienne plus rapidement. «On s’en est sorti mercredi, on s’en sort à nouveau, explique l’ailier du LUC. C’est ce qu’il faut retenir. La vérité c’est que nous pratiquons la musculation à un rythme d’enfer depuis quelque temps. L’objectif est d’être prêt pour la dernière partie de la saison. On ne peut donc pas aborder les parties avec la même énergie. Cela n’explique toutefois pas tout, je

le concède volontiers.»

LUC – Schönenwerd 3-2 (25-19 25-21 30-28 10-25 15-10)

Dorigny, 405 spectateurs. Arbitres: MM. Sanapo et Grellier.

LUC: Ulrich (passeur, 2 pts); Hudzik (2), Ramirez Pita (28), Montavon (4), Escher (7), Prével (23) ; Basile (libéro) ; Ronkainen (3), L. Ineichen (0), Cardillo (libéro), Sommer (1), Heinzelmann (0), Poffet (0).

Schönenwerd: Giger (passeur, 6) ; Gerson (9), Uruena (14), Penrose (27), Beeler (12), Leitzke (2) ; Fischer (libéro) ; Schmid (4), Jucker (1), Kolb (2), Müller (0).

