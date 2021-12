Volleyball – Le LUC bat Minsk au tie-break en Coupe d’Europe Vainqueurs 3-2 des vice-champions de Biélorussie, les Lausannois peuvent aborder le match retour (7 décembre) de CEV Challenge Cup avec sérénité. Gérard Bucher

Sandra DAENGELI

Disons-le tout net, les hommes de Max Giaccardi ont réalisé une performance extraordinaire dans leur salle de Dorigny. Lors du tie-break décisif, le public était debout, en transe, en totale communion avec les joueurs. Conscient de l’épaisseur de l’exploit.

À l’oppo, Daniel Ramirez Pita (24 pts) les a souvent dépités. Le Cubain du LUC n’a bien évidemment pas été le seul à avoir le couteau entre les dents. Auteur de 21 points, Adrien Prével a tiré l’équipe vers le haut à chaque occasion. En particulier au début du tie-break, où trois de ses services se sont révélés décisifs. À 6-1 en leur faveur, les universitaires n’ont aucun mal à conclure victorieusement cet exercice toujours délicat.

Le Français a d’abord reconnu que l’équipe s’était montrée crispée lors du premier set, égaré 12-25. «On a mis un peu de temps à comprendre qu’on avait une carte à jouer, a commenté l’ailier du LUC. On s’est vite mis au niveau de notre adversaire sur les plans de l’agressivité, de la précision et du service. On s’est surtout dévergondés, en quelque sorte, car la plupart d’entre nous vivaient une première en Coupe d’Europe. Face à l’actuel leader du championnat de Biélorussie, encore invaincu cette saison, ce n’était pas évident de s’imposer et de prendre la main. On l’a fait!»

À noter le bon coaching de Max Giaccardi qui a donné sa chance au bon moment au jeune Joël Heinzelmann, lequel a parfaitement rempli sa mission.

Le match retour s’annonce toutefois délicat pour les universitaires. Contraints de passer par Istanbul en raison du nombre retreint de compagnies qui desservent la Biélorussie, ils devront encore jongler avec la durée de validité du test PCR. Le cœur, lui, sera chaud. Voilà bien l’essentiel.

LUC – Minsk 3-2 Afficher plus (12-25 25-23 23-25 26-24 15-10) Dorigny. 515 spectateurs. Arbitres : Mme Niklova (Slo) et Mr Sanchez Rodriguez (Esp). LUC: Ulrich (passeur, 7 pts) ; Prével (21), Hudzik (5), Ramirez Pita (24), Montavon (5), Escher (8) : Cardillo (libéro) ; Heinzelmann (0), Sommer (0), L. Ineichen (0). Minsk: Tiushkevic (passeur, 7 pts) ; Pronko (13), Okulich (12), Konovalov (14), Busel (10), Morozov (5) ; Budiukhin (libéro) ; Yemelianov (13), Minenkov (0). Notes: Le LUC privé de T. Ineichen et de Ronkainen. Minsk au complet.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.