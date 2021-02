Volleyball – Le LUC en quarantaine Les Lausannois disputeront donc un match décisif de playoff à Näfels le 27 février. Sport-Center

Les joueurs et le staff du LUC ont été mis en quarantaine jusqu’au 23 février, suite à la révélation d’un cas positif au sein du staff. L’équipe devait se rendre à Näfels pour le deuxième match de playoff face à Näfels ce samedi. Selon les directives de Swiss Volley pour les quarts de finale des playoff, si une équipe est mise en quarantaine entre le 13 et le 15 février, uniquement deux matchs seront joués. La première rencontre entre les deux adversaires est donc comptée et le deuxième match aura lieu le samedi 27 février à Näfels à 18h. Le LUC ayant perdu le premier match 2-3, il devra s’imposer en remportant la prochaine rencontre 3-0 ou 3-1. Si la rencontre est remportée 3-2 par les Lausannois, un golden set supplémentaire devra être joué afin de départager les deux équipes.