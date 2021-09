Unihockey vaudois ambitieux – Le LUC et Basile Diem sont prêts à écrire l’histoire Le club lausannois est allé chercher les forces vives du canton pour viser la 1re ligue puis la LNB. Ancien joueur de LNA, le Vaudois de 29 ans s’est engagé dans le projet. Pierre-Alain Schlosser

Après des années en LNA et en LNB, Basile Diem vient renforcer l’équipe d’unihockey du LUC, qui souhaite rejoindre la LNB dans les prochaines années. Olivier Vogelsang

Ce samedi à Dorigny (17 h 30) se disputera le premier match d’une aventure folle qui doit mener le LUC Floorball Epalinges en LNB. Actuellement en 2e ligue, le club phare du canton s’est donné les moyens de son ambitieux projet en allant chercher quelques cadors vaudois de ce sport.

Parmi les nouvelles recrues figure Basile Diem, 29 ans. L’attaquant a roulé sa bosse et la petite balle à 26 trous dans les championnats de LNA et de LNB (Rychenberg, Uster, Kloten). Formé à Yverdon et à Lausanne, cet architecte de profession est tout d’abord allé se frotter aux meilleurs jeunes du pays. À Langnau (M18) puis à Wiler-Ersigen (M21), avant de fouler les terrains de Ligue nationale.