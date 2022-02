Volleyball – CEV Challenge Cup – Le LUC malmène Narbonne mais ne prend qu’un set Battus 3-1 par les Audois, les hommes de Max Giaccardi voient leur chance de se qualifier pour les demi-finales s’amenuiser. Gerard Bucher

«Je suis extrêmement déçu», a soufflé Adrien Prével au sortir de la rencontre Keystone/Archive

Confrontés à la quatrième meilleure équipe française du moment, les universitaires ont largement rempli leur rôle dans leur salle de Dorigny, en présence de Nuria Gorrite, présidente du Conseil d’État, et de Rebecca Ruiz, conseillère d’État, ravies du spectacle proposé.

Impliqués comme rarement cette saison, les Lausannois ont eu la bonne idée de remporter le premier set. Sûrs de leur fait, ils n’ont pas laissé souffler leurs contradicteurs et ont répliqué coup pour coup au service. Il n’en a pas fallu davantage pour faire douter des Narbonnais surpris par tant d’audace, et forcément vexés de s’être fait chiper un set par une bande de p’tits Suisses quasi inconnus.

Les protégés de Max Giaccardi auraient pu s’arroger les deux sets suivants s’ils ne s’étaient pas révélés quelque peu fébriles respectivement à 20-20 et à 19-19. Dans les deux cas, c’est l’international tunisien de Narbonne Volley, Aymen Bouguerra, qui s’est chargé de boucler l’affaire au poste d’oppo. La quatrième manche a malheureusement tourné court pour Daniel Ramirez Pita et ses coéquipiers (15-25). Le cœur n’y était plus.

«Il y avait moyen de faire beaucoup mieux. Les Narbonnais étaient venus la fleur au fusil. On a eu peur. Dommage.» Adrien Prével, joueur du LUC

«Je suis extrêmement déçu, a soufflé Adrien Prével au sortir de la rencontre. Il y avait moyen de faire beaucoup mieux. Les Narbonnais étaient venus la fleur au fusil. Ils se sont même énervés à certains moments. Dans les deuxième et troisième sets, ils se sont contentés de mettre la balle de l’autre côté du filet. On ne s’est pas montrés assez consistants. On a eu peur. Dommage, car j’aurais bien voulu les voir repartir les fesses rougies.»

Victor Socié a avoué que Narbonne ne s’attendait pas à avoir autant de boulot. «On a été malmenés, a concédé l’ailier français. Nos opposants ont mis le feu à la salle. Ce public est incroyable. Le LUC n’a pas démérité en tous les cas.»

Programmé mercredi prochain à Narbonne (19 h 30), le match retour ne sera pas une partie de plaisir pour le LUC. À Dorigny, les Centurions – tel est leur surnom – ont montré quelques failles dans leur cuirasse. De là à créer une surprise…

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.