Volleyball – Le LUC ne verra pas les huitièmes de finale Dominés 3 sets à 1 par Deya Volley Burgas, les universitaires sont restés loin du compte en CEV Challenge Cup. Gérard Bucher

Le LUC a terminé son aventure européenne. Sandra DAENGELI/LDD

Défaits 3-1 au match aller, les Lausannois ne possédaient pas beaucoup de marge de manœuvre face à Deya Volley Burgas, actuel 9e du championnat de SuperLiga bulgare. Seule la perspective de disputer un golden set pouvait leur permettre de retourner la situation. Au contraire des Bulgares, auxquels il ne manquait que deux sets pour se qualifier.

Tout avait pourtant très bien débuté, voire trop bien pour les protégés d’Arnaud Josserand. Implacables au bloc et en attaque, ils ont enflammé (un temps) un public qui ne demandait que cela. Deux sets plus loin, la déception n’en a été que plus forte.

Malheureusement, ou heureusement pour les Bulgares, un homme a sonné la révolte au sein de l’équipe visiteuse au milieu du deuxième acte. Stefan Chavdarov, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a pris les choses en main au service (5 pts à lui tout seul) et fait passer le score de 7-9 à 15-9 en faveur de ses couleurs en un rien de temps. Les Lausannois ne se sont jamais remis de cet épisode. Pire, ils ont traversé le troisième set, décisif, comme des fantômes. Mathias Montavon ne pouvait qu’accepter la défaite. «Il n’y a pas beaucoup de joueurs comme Stefan Chavdarov qui arrivent à mettre un ace le long de la ligne à gauche et un autre à l’opposé à droite, a commenté l’ailier du LUC. On a fini par douter en réception et commettre plein de petites fautes inutiles.»

Sachez encore que le passeur de Deya Volley Burgas, Georgi Bratoev, a inscrit 11 points, soit un de plus que German Johansen, meilleure gachette du LUC. C’est tout dire…

LUC – Deya Volley Burgas 1-3 (25-22 16-25 15-25 19-25) Afficher plus Dorigny. 661 spectateurs. Arbitres : MM. Fanucci (St-Marin) et Steinbock (Suède). LUC : Ineichen (passeur, 1 pt) ; Johansen (10), Pascal (3), Zerika (5), Hatch (5), Montavon (8) ; Traimond (libéro) ; Heinzelmann (4), Ulrich (2), Poffet (6), Pittet (3), Ruef (1). Burgas : G. Bratoev (passeur, 11) ; Patriarca (13), Valchev (9), S. Chavdarov (10), Uchikov (13), V. Bratoev (7) ; Ivanov (libéro); Vasilev (3), D. Chavdarov (3), Nikolov (0), Valchinov (5), Dunkov (libéro), Dulchev (4). Notes : Le LUC sans Lecat et Verissimo (blessés).

