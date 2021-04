Volleyball – Le LUC prolonge son coach Massimiliano Giaccardi L’histoire entre le club lausannois et son entraîneur, débutée en 2017, continuera au moins une saison de plus. Sport-Center

Massimiliano Giaccardi a toujours la cote au LUC. 24 Heures / Jean-Paul Guinnard

Au Lausanne Université Club, on aime les histoires qui durent. Successeur du mythique Georges-André Carrel, Massimiliano Giaccardi s’inscrit dans cette logique. Arrivé en 2017 à Dorigny, l’Italien vient de terminer sa quatrième saison, certes avec un peu moins de succès que les deux premières. Après les titres de 2018 et 2019, ainsi que l’annulation générale de l’an dernier, le LUC a dû se contenter de la 4e place cette saison en LNA. Cela n’a absolument pas retenu le club de prolonger d’un an la belle histoire avec son entraîneur.

«Depuis son arrivée, Massimiliano Giaccardi a su mettre toute son énergie et son expertise au profit du club et des joueurs. Avec deux titres de champion suisse et une Supercup remportés, Maxx a l’art de créer des cocktails gagnants, mais il sait également faire face à des situations complexes», se réjouit le club vaudois dans un communiqué envoyé samedi midi.

Avant d’ajouter: «Cette année était sa deuxième saison en tant que coach où le championnat a été impacté par le coronavirus; il a dû jongler entre quarantaines de joueurs, blessures, matchs déplacés avec un championnat qui continue d'avancer, coûte que coûte. Une saison qui fût donc éprouvante et challengeante mais qui n’a jamais impacté la motivation et l’engagement de Maxx. Nous nous réjouissons donc de pouvoir compter sur lui pour la prochaine saison.»

