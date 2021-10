Volleyball – Le LUC s’incline face au leader Amriswil Les Vaudois n’ont pu prendre qu’un set à un adversaire plus fort qu’eux, dimanche dans leur salle de Dorigny, dans le cadre du championnat de Suisse de LNA. Claude-Alain Zufferey

Les conseils du coach n’ont pas suffi à faire pencher la balance dans le camp lausannois.

Dimanche en fin d’après-midi, le LUC recevait le leader de LNA, Amriswil, toujours invaincu après trois matches. Il s’est incliné en quatre sets sur le score de 14-25, 25-27, 25-20 et 19-25.

Dans leur salle de Dorigny, les Vaudois ont mis plus de temps à se mettre en action que leurs adversaires du jour. Les Thurgoviens n’en demandaient pas tant et en ont profité pour se détacher tout de suite dans le 1er set et ne plus le lâcher. Même constat dans la deuxième manche: le LUC a perdu les trois premiers points et a mis jusqu’à 11-11 pour recoller au score. Il a su rester au niveau jusqu’à 25-25, puis a permis aux Suisses alémaniques de faire le break.

Les Lausannois restent au quatrième rang

Les hommes du coach Massimiliano Giaccardi ont eu un sursaut d’orgueil et ont remporté le troisième set, somme toute assez facilement. Mais cette embellie n’a pas duré, puisque Amriswil a conclu l’affaire 25-19, 23 minutes plus tard.

Au classement, avec cinq points, le LUC (4e) est décroché par le duo de tête composé de Schoenenwerd (2e) avec 9 points, et Amriswil avec 12 points (1er). Jona avec 6 points (3e) restant intercalé.

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.