Sur la route des vacances – Le Lucerne Festival rebranche la prise, en sourdine Avec «Life is Life», dix jours de concerts sauvent la manifestation du silence total. Début des réjouissances en public le 14 août avec l’orchestre du festival. Matthieu Chenal

Martha Argerich joue le 1 er concerto pour piano de Beethoven avec le Lucerne Festival Orchestra et Herbert Blomstedt les 14 et 15 août.

Comparée à la déferlante de concerts et d’événements habituellement proposés par le Festival de Lucerne, la programmation résiduelle de cet été, concentrée du 14 au 23 août, fait un peu pâle figure. Mais il faut se rappeler que, dans un premier temps, la manifestation avait été intégralement annulée. Les dix jours qui fleurissent dès demain sous le slogan «Life is Life» valent cependant largement le détour et même le séjour.

«Les concerts auront lieu dans la salle du KKL et seront interprétés par des artistes qui vivent principalement en Suisse»

Martha Argerich ouvre les feux

Les concerts auront lieu dans la salle du KKL et seront interprétés par des artistes qui vivent principalement en Suisse. Martha Argerich ouvre les feux sous la direction d’Herbert Blomstedt avec le Lucerne Festival Orchestra, qui comptera 35 musiciens. La gloire Cecilia Bartoli et la future étoile du saxophone Valentine Michaud font des apparitions remarquées. Igor Levit poursuit son cycle de sonates de Beethoven. Une installation intitulée «Luzerner Glocken – con sordino» conçue par le percussionniste Peter Conradin Zumthor, fait une déclaration musicale à l’ère du coronavirus et entraîne le public dans un voyage sonore à travers les cloches des églises de la ville.