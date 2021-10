Festival lausannois – Le LUFF a retrouvé son public d’avant la pandémie Pour sa 20e édition, qui se terminait ce dimanche, l’événement de musique et de cinéma underground a accueilli 9000 visiteurs.

Le LUFF gravite autour de la Cinémathèque suisse, au Casino de Montbenon (archive). KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

La 20e édition du Lausanne Underground Film & Music Festival (LUFF) s’achève ce dimanche sur un bilan réjouissant. Malgré les contraintes liées au Covid-19, le public a répondu présent durant les cinq jours de la manifestation.

Au total, 9000 visiteuses et visiteurs se sont côtoyés au Casino de Montbenon et ses lieux satellites où étaient projetés les 40 films des compétitions internationales ainsi que les sept cinéramas, formés de rétrospectives sélectives et cartes blanches, ont communiqué les responsables du festival.

«Une édition quasiment normale»

Vingt-deux performances sonores étaient également au programme du volet musical. Sans compter l’OFF, partie entièrement gratuite du festival, qui s’est tenue sur l’esplanade de Montbenon avec douze projets.

«Nous sommes revenus au niveau de spectateurs d’avant la pandémie», s’est félicitée l’attachée de presse du festival Anouk Rieben, contactée par Keystone-ATS. «C’était une édition quasiment normale», a-t-elle ajouté, si ce n’est qu’il fallait présenter un certificat Covid pour assister aux projections, performances ou ateliers.

Les organisateurs soulignent avoir redoublé d’efforts pour permettre la bonne tenue de la manifestation dans le respect des normes sanitaires en vigueur et pour assurer la venue d’artistes de l’étranger.

Humour et stimulation visuelle

La compétition long métrage a été remportée par l’Américain Joe Badon et son film «Sister Tempest», un «récit tentaculaire et vertigineux». «Les membres du jury ont été particulièrement sensibles aux réactions et rires du public pendant cette projection», indique le communiqué du LUFF. De manière générale, le jury a récompensé cette année l’humour et la «stimulation visuelle».

Après cette édition anniversaire, le festival promet de poursuivre avec «obstination et dévouement» sa mission «en faveur de la promotion d’une culture de marge». Il donne rendez-vous à son public l’année prochaine.

ATS

