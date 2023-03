Football – Le luxueux casse-tête de Ludovic Magnin Avec un groupe désormais au complet, le coach du LS doit faire quelques choix loin d’être simples au moment d’affronter un FC Thoune en confiance qui jouera gros à la Tuilière, dimanche (16h30). André Boschetti

A l’aube de cette saison, le Lausanne-Sport et le FC Thoune étaient logiquement désignés comme favoris pour occuper les deux premières places du classement de Challenge League, synonymes de promotion. Non seulement parce que les deux clubs ont récemment encore fréquenté l’élite - jusqu’en juin dernier pour le LS et jusqu’à l’été 2020 pour les Oberlandais - mais surtout parce qu’ils se sont donné les moyens d’y parvenir en construisant deux contingent de qualité avec des alternatives intéressantes à tous les niveaux.

Huit mois plus tard, aucune des deux formations n’occupe toutefois le rang qui lui était promis. Si les Vaudois, en embuscade, ont encore largement leur destin entre leurs pieds, les Bernois doivent, eux, désormais espérer réussir un quasi sans-faute d’ici au 27 mai pour retrouver la Super League.

Le choc entre les deux clubs les plus puissants de Challenge League promet donc de belles étincelles, dimanche après-midi. D’autant plus que le LS et Thoune sont les deux équipes les plus performantes depuis janvier. Un duel où la pression sera donc surtout sur les épaules des Thounois de Mauro Lustrinelli. «En gagnant, reconnaît Ludovic Magnin, nous pouvons mettre un coup de frein à leur belle série et à leurs ambitions de promotion, même si je doute qu’une défaite ne les élimine définitivement de la course au podium. Ce championnat est si imprévisible et serré que tout se décidera dans les ultimes journées, si ce n’est pas lors de la toute dernière. Mais je me souviens aussi que, par le passé, nous avions déjà eu une ou deux opportunités de creuser un petit trou sur nos adversaires, sans y parvenir.»

«Pour la première fois de la saison, j’ai l’embarras du choix avec un groupe au complet. Désigner ces joueurs - qui s’impliquent tous de façon irréprochable durant la semaine - que je devrai mettre sur le banc, voire même d’envoyer en tribune, est un vrai casse-tête.» Ludovic Magnin, entraîneur du LS

Les raisons pour lesquelles le LS se doit de gagner sont donc nombreuses. A commencer par cette «obligation» d’effacer deux dernières prestations décevantes à la Tuilière avec ces quatre précieux points perdus contre Bellinzone (1-1) et Vaduz (0-0). «Affronter des adversaires qui, comme Bellinzone, Vaduz ou Schaffhouse, ne pensent qu’à défendre n’a rien de simple, continue le coach lausannois. Mais lors de notre récente victoire à Schaffhouse, nous avons su jouer intelligemment, en dominant la partie comme on l’a voulu et sans laisser d’occasions à notre adversaire. Là, contre Thoune, le contexte sera différent. C’est une équipe qui ne se déplacera pas à la Tuilière pour se contenter de défendre mais avec l’ambition de gagner. Elle a beaucoup de qualités offensives et joue plutôt bien au ballon. J’espère donc que, cette fois, nous aurons aussi quelques possibilités de frapper en contre.»

Grâce à la défaite de Wil face à Aarau vendredi, le LS sait aussi qu’une victoire lui permettra de grimper à cette deuxième place perdue il y a près de cinq mois déjà. Et que ces trois points supplémentaires offriraient au public vaudois un formidable derby cantonal au sommet, le 2 avril prochain contre Yverdon Sport, dans un stade la Tuilière qui sera peut-être proche d’afficher complet. Mais pour que la fête soit parfaite, le LS sait ce qu’il lui reste à faire.

«Pour la première fois de la saison, se réjouit Ludo Magnin, j’ai l’embarras du choix avec un groupe au complet. Désigner ces joueurs - qui s’impliquent tous de façon irréprochable durant la semaine - que je devrai mettre sur le banc, voire même d’envoyer en tribune, est un vrai casse-tête. Mais je préfère avoir ce problème plutôt que celui que nous avions trop souvent connu l’automne passé avec des titulaires qui savaient déjà le lundi qu’ils joueraient le week-end en raison des nombreux blessés.»



