Un superhéros de proximité – «Le lynx incarne l’âme sauvage de la forêt» Après avoir couru les animaux les plus sauvages au bout du monde, Laurent Geslin les a trouvés près de chez lui. «Lynx» conte cette quête. À l’écran et en livre. Cécile Lecoultre

Deux ans à suivre différents lynx dans les forêts du Jura… d’où résultent un documentaire et un film passionnant. LAURENT GESLIN

Photographe professionnel depuis une vingtaine d’années, Laurent Geslin a publié dans les plus grands magazines, «Animan», «Geo, etc., courant au bout du monde pour cueillir des images rares et souvent primées dans les concours internationaux. Puis le lynx est rentré dans sa vie… Ce fauve de proximité, surnommé «grand chat», avait quasi été éradiqué en Europe au XIXe siècle. Dans les années 60, alors que naît la conscience écologique, l’animal acquiert un statut protégé en Suisse. Mieux, en 1967, notre pays est le premier à réintroduire ce seigneur si discret. Encore faut-il apprendre à le connaître.