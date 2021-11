Football – Le Lyon de Shaqiri en huitièmes de finale de la Ligue Europa Les Rhodaniens ont battu le Sparta Prague et sont assurés de terminer premiers de leur groupe. Nul de Monaco et victoire de Naples. Afp/Sport-Center

Les Lyonnais retrouveront la phase à élimination. AFP

L’Olympique Lyonnais a battu le Sparta Prague 3-0 et s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa jeudi au Parc OL. Les hommes de Peter Bosz ne peuvent plus être rejoints en tête du groupe A après le nul (1-1) concédé par les Glasgow Rangers à Brondby.

Islam Slimani a inscrit les deux premiers buts de l’OL, en poussant le ballon dans les filets après avoir crocheté le gardien sur une passe de Rayan Cherki (61e), puis de la tête aux six mètres sur un centre de Maxime Caqueret (63e). Karl Toko Ekambi a inscrit le troisième d’une tête à bout portant dans le temps additionnel (92e), quelques instants seulement après la grosse occasion vendangée par Xherdan Shaqiri (87e). Positionné derrière l'attaquant, l’international suisse a disputé l’intégralité de la rencontre, sans forcément briller.

Groupe B: Monaco reste en tête

Monaco n’est pas parvenu à s’imposer devant le PSV Eindhoven (0-0), sans Yvon Mvogo (remplaçant), jeudi soir dans le groupe B, mais demeure en tête de sa poule. Avec huit points, les hommes de Niko Kovac n’ont pas dilapidé le bénéfice de leur victoire en terre néerlandaise (2-1) il y a deux semaines. Pourtant, cette fois-ci, Monaco n’est jamais parvenu à montrer des qualités de vitesse, en contre-attaque comme en attaque placée.

Comme dans l’autre rencontre du groupe, la Real Sociedad n’est pas parvenue à l’emporter devant les Autrichiens du Sturm Graz (1-1), Monaco possède toujours deux points d’avance sur les Espagnols, leurs prochains adversaires au Stade Louis-II le 25 novembre pour un match au sommet. En cas de victoire, Monaco sera alors assuré de terminer premier de sa poule.

Groupe C: Naples s’impose

Naples a provisoirement pris la tête de son groupe C en s’imposant 4-1 à Varsovie face au Legia. Tout s’est décidé dans le dernier quart d’heure pour les Azzurri qui ont marqué à trois reprises entre la 75e et la 90e minute. Dries Mertens (75e/penalty), Hirving Lozano (79e) et Adam Ounas (90e) ont forcé la décision pour les co-leaders de la Serie A.

Dans la soirée, Leicester accueille le Spartak Moscou.

Groupe D: Francfort devant

L’Eintracht Francfort, avec Djibril Sow jusqu’à la 82e minute, a remporté une victoire importante sur le terrain de l’Olympiakos (2-1) grâce à un but de Jens Petter Hauge tombé dans le temps additionnel (91e). Ces trois points permettent aux Allemands de prendre la tête du groupe avec 10 points. Ils ne peuvent être rejoints par les deux équipes qui s’affrontent en soirée: Anvers et Fenerbahçe.

Groupe E: Galatasaray garde le cap

Des tendances se dégagent dans le groupe de la mort au terme de la 4e journée de la phase de poules. Avec huit points au compteur, Galatasaray reste en tête après son match nul (1-1) concédé contre le Lokomotiv Moscou. Formé à Monthey puis à Sion, le néo-international turc Berkan Kutlu a joué l’intégralité de la rencontre pour les Stambouliotes.

Groupe H: West Ham assure l’essentiel

Dans le groupe H, West Ham a fait un pas supplémentaire vers la qualification pour les huitièmes de finale. Tenus en échec en Belgique par le Racing Genk (2-2), les Anglais ont néanmoins conservé leur marge de six points sur le club de Bastien Toma, resté sur le banc.

Développement en soirée…

