Centième anniversaire à Lausanne – Le M2 imite le cheval pour fêter le sport équestre L’arrêt Délices du métro est annoncé par un hennissement en l’honneur de la Fédération équestre internationale (FEI), fondée en 1921 à Lausanne. Cécile Collet

La Fédération équestre internationale fête ses 100 ans et redécore son emblématique cheval blanc de l’avenue de Cour, grâce au concours du street artist parisien Ludovilk Myers, qui ne dévoile pas son visage. Patrick Martin/VQH

Après le tigre dans le moteur, voici le cheval dans le métro! Pour fêter ses 100 ans d’existence, la Fédération équestre internationale (FEI), installée à l’avenue de Cour, a obtenu l’ajout d’un hennissement dans l’avertissement sonore de l’arrêt Délices du M2. Le cheval électronique cessera de hennir en mai 2022.

Car c’est en mai 1921 que la FEI voit le jour à Lausanne, en marge de la Conférence consultative des sports équestres, organisée par Pierre de Coubertin et vouée à réglementer plus précisément cette discipline, olympique depuis 1912. Ses premiers sièges sont à Paris, Bruxelles (1951) et Berne (1978), au gré du domicile de son secrétaire général.