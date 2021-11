L’invité - Le M3, projet visionnaire ou urbanisme rétrograde?

«Au XXe siècle s’est abattue, comme un cataclysme, la masse de véhicules mécaniques. […] Il est grand temps de remédier […] au désastre», s’écrie Le Corbusier dans la charte d’Athènes en 1933. Pour lui, «la ville ne répond plus à sa fonction qui est d’abriter les hommes et de les abriter bien». Vu les ravages de l’automobile et ses valeurs éco-incompatibles (pollutions, individualisme, ostentation sociale, «liberté» anthropocentrée, foi en l’avenir technique), on s’étonne de ce qu’une édilité rose-verte songe à un nouveau métro. Ce qui était concevable en 1993 lors du projet d’extension de la Ficelle apparaît aujourd’hui suranné. L’intensification du réseau de bus voire le retour du tramway constituent des variantes moins onéreuses.

Enterrer des lignes de transport revient à entériner le statu quo en surface. Alors qu’on contingente les places d’amarrage, le modèle suisse – une auto pour deux habitants, soit près de trois fois la moyenne mondiale – est indéfendable. Le taux d’occupation par véhicule (1,1 passager aux heures de pointe et 1,56 en moyenne, d’après l’OFS) ne variera pas, de même que l’emprise au sol surasphalté, au lieu de le végétaliser massivement.

«Aux embouteillages d’engins thermiques se substitueront des congestions de voitures électriques à la charge environnementale globale à peine moins désastreuse.»

Aux embouteillages d’engins thermiques se substitueront des congestions de voitures électriques à la charge environnementale globale à peine moins désastreuse (10%, selon le rapport du Conseil fédéral Environnement Suisse 2018). Quant aux batteries, la Commission européenne a fixé à… 4%, et pas avant 2030, la part recyclée du lithium, dont l’extraction épuise et pollue les eaux souterraines et oblige les agriculteurs et les éleveurs andins à abandonner leur activité ancestrale, s’insurge la CNUCED. Si cela s’appelle rouler «vert»…

Un demi-siècle après l’indépassable «Idéologie sociale de la bagnole» d’André Gorz (1973), il est grand temps de réviser la loi sur la circulation routière en libérant les voies réservées aux transports publics de la motorisation individuelle. Sans oublier le bannissement de la réclame pour la voiture de l’espace public communal, à l’instar du tabac.

La chaussée enlevée aux piétons

Longtemps la chaussée appartint aux piétons. Or, «la rue n’existe plus», constate Le Corbusier en 1941. Jadis terrain de jeu pour les enfants, lieu de vie et de sociabilité («on y dansait, on y discourait»), elle devient «machine à circuler» («Urbanisme», 1924) de ceux longtemps nommés les «écraseurs».

Dès sa naissance en 1975 à Montréal, l’association Le Monde à bicyclette fustige le tacot, qui accapare l’espace urbain, brise la cohésion sociale, endette les consommateurs, les prive d’exercice physique, détruit poumons et tympans, signale Olivier Ducharme dans «Villes contre automobiles» (2021). Le chercheur canadien voit en lui le «symbole par excellence du gaspillage du territoire urbain, des ressources naturelles et de l’énergie».

Au XXIe siècle, maintenir la circulation des deux ou quatre-roues motorisés privés dans les localités, c’est faire fausse route.

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.