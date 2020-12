Opération inédite – Le MAD se mue en centre de collecte de sang Fermée depuis dix mois, la discothèque lausannoise a accueilli une centaine de donneurs durant deux journées. L’action sera reconduite début 2021. Claude Beda

Donner son sang sous les projecteurs et le lustre géant situé au-dessus du dancefloor du MAD est assez inédit. DR

«C’est une façon pour nous d’occuper nos locaux pour une cause importante. Nous n’aurions jamais fait cela sans la pandémie de Covid-19», explique Igor Blaska, directeur du MAD à Lausanne. Fermée en raison de la crise depuis une dizaine de mois, la discothèque du Flon accueille la Transfusion interrégionale de la Croix-Rouge Suisse dans le cadre de l’organisation de collectes de sang inédite.

«C’est une façon pour nous d’occuper nos locaux pour une cause importante. Nous n’aurions jamais fait cela sans la pandémie de Covid-19.» Igor Blaska, directeur du MAD

«Nous cherchions un lieu de collecte au centre-ville, précise Véronique Coppey-Uster, chargée de communication. Car beaucoup de locaux d’entreprise où nous effectuons habituellement nos collectes ne sont plus accessibles en raison du télétravail et des questions sanitaires.» Le sang récolté sert aux personnes victimes d’accident. Mais de nombreux patients atteints de cancers ont en aussi régulièrement besoin. Et ils ne peuvent pas attendre la fin de la pandémie. La Transfusion interrégionale de la Croix-Rouge Suisse approvisionne notamment les hôpitaux publics et les cliniques des cantons de Vaud, du Valais et de Berne.