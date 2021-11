Portrait de Giovanni Antonini – Le «maestro furioso» sait retenir son souffle Le fondateur d’Il Giardino Armonico puise son énergie dans la musique, des tubes de Vivaldi aux raretés de la Renaissance. Il joue le 28 novembre à Lausanne. Matthieu Chenal

Giovanni Antonini. Marco Borggreve

Devant l’écran d’ordinateur de son domicile milanais, Giovanni Antonini a l’air détendu et dispo, et s’il ne laisse en apparence pas transparaître un quelconque bouillonnement intérieur, son repas mijote à la cuisine et le chef d’orchestre devra à plusieurs reprises vérifier qu’il n’attache pas: «Je suis le champion des casseroles cramées», commente avec humour le musicien italien.

À quelques jours de son concert au Festival Bach de Lausanne où il conduira de sa flûte son ensemble Il Giardino Armonico*, Giovanni Antonini prend le temps d’évoquer son parcours prestigieux, non seulement d’instrumentiste, mais de figure emblématique de la musique baroque et de chef d’orchestre sollicité de partout, jusqu’à la Philharmonie de Berlin.