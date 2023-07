Roger Federer honoré à Wimbledon – Le «Maître» entre au musée, voici venu le temps des souvenirs Jamais un champion n’aura autant habité un lieu que Roger Federer à Wimbledon. Retour sur une relation unique qui se poursuivra désormais depuis la Royal Box. Mathieu Aeschmann - Londres

Roger Federer, entouré de la princesse Kate et de son épouse Mirka, reçoit une «standing ovation» pour son arrivée dans la loge royale. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Il faut croire que le ciel avait préparé son coup. Mis à l’arrêt par la pluie, Wimbledon a soudain concentré, mardi, toute son attention et son amour vers le Centre Court. Le «temple» pouvait accueillir son maître d’une simple salve d’applaudissements. Parfois les mots sont superflus. Roger Federer, une main sur le cœur, s’en est allé s’asseoir entre la princesse de Galles et son épouse, au premier rang de la Royal Box. C’est de là qu’il revisitera désormais sa relation avec Wimbledon. Le lieu qui épouse au plus près son histoire.