Portrait de Loïc Kosho Vuillemin – Le maître zen aime la profondeur Moine bouddhiste et recordman d’apnée, le Vaudois d’origine établi en Égypte a la tchatche, mais aime le silence. Vincent Maendly

Gamin de Trélex expatrié en Égypte, Loïc Vuillemin était de passage sur ses terres de La Côte cet été. VANESSA CARDOSO

«Je suis le moine le plus profond du monde!» aime-t-il à dire. Drôle de gaillard que ce Loïc «Kosho» Vuillemin, à la fois maître du bouddhisme zen et champion d’apnée. À 45 ans, dont seulement cinq de compétition, ce Vaudois d’origine s’est vite fait un nom dans le milieu. Il a franchi ce printemps la mythique barre des 100 mètres à Charm el-Cheikh en Égypte, où il s’est établi avec femme et enfant pour tenter de vivre de sa récente passion.