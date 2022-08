LIVRES | 20% de rabais pour les abonnés – Le Major Davel Naissance du premier patriote vaudois

Le Major Davel DR

Depuis trois cents ans, le nom de Davel résonne dans la mémoire collective des Vaudois. Le personnage a donné sa vie pour l’amour de son pays, suivant l’appel de Dieu, avec pour seules armes, son dévouement et son courage. Il a traversé les régimes politiques, a reçu de nouvelles valeurs et a inspiré, à chaque étape, maints écrivains et artistes dont Juste Olivier en 1842. Davel récapitule l’histoire vaudoise et interroge sur la place et la force évocatrice de la figure héroïque.

Dans la perspective du tricentenaire de sa mort en 2023, son passé, son présent et son futur sont abordés sans détour dans le livre.

