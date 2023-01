Ce sera, en 2023, l’année Abraham Davel, dit le major, trois cents ans après sa décapitation sur un gibet de Vidy, au sud de Lausanne. Quelques festivités sont prévues pour honorer la mémoire du «héros vaudois», selon les mots des autorités: exposition, manifestation officielle, spectacle populaire, et même un opéra.

On observe cependant un léger embêtement. Un député écologiste, Raphaël Mahaim, a ainsi proposé que l’on réhabilite carrément le major.

Historiens locaux et adversaires politiques lui tombent dessus, arguant qu’il veut faire parler de lui (Mahaim est candidat au Conseil des États) et trouvent qu’il mélange trop opportunément désobéissance civile à la mode et volonté révolutionnaire de l’époque. Comme souvent, il est rude de lire avec les lunettes d’aujourd’hui l’histoire d’hier.

Coup de sabre

L’embêtement est là. Abraham Davel, militaire longtemps aimable serviteur de l’occupant bernois, fut un mystique qui eut une vision religieuse: débarrasser les Vaudois du joug des seigneurs de Berne. Le moins que l’on puisse dire est que sa soudaine et courte tentative de révolte suit alors une stratégie à la gomme.

Davel, qui n’est pas Zapata, vient à Lausanne le 31 mars 1723 avec quelques centaines d’hommes et, sans un coup de sabre, propose au Conseil municipal un manifeste pour libérer le canton. Les Lausannois l’écoutent gentiment, mais font aussitôt savoir secrètement à Berne la démarche de Davel.

Le major est donc arrêté pour félonie dès le lendemain, son procès instruit sans le moindre avocat, et il est exécuté le 24 avril, se montrant alors incontestablement courageux, s’adressant à la foule juste avant l’instant fatal.

L’embêtement: Davel a donc été trahi, jugé et exécuté par des Vaudois pur sucre qui collaboraient en parfaite harmonie avec l’occupant bernois.

Trésor bernois

Trois quarts de siècle plus tard, c’est enfin la «révolution vaudoise»: on dirait un oxymore vu que les natifs ne se révoltent guère. Ce sont les armées françaises, certes encouragées par des Vaudois de Paris, qui libèrent le canton.

Elles ne le font pas par idéal révolutionnaire, mais parce qu’elles louchent sur les 5 millions de livres du trésor bernois: cela financera la campagne d’Égypte de Bonaparte.

À partir de là, c’est la réécriture de l’histoire, déjà. Frédéric-César de La Harpe puis Juste Olivier font œuvre de propagande: on ressort, plus d’un siècle après sa mort, un major Davel transformé en superhéros ayant ouvert la voie de la révolte contre l’oppresseur.

Mais le réhabiliter serait un embêtement: cela contraindrait à souligner que ce sont pourtant ceux de son canton qui ont souhaité lui couper la tête, ce qui demeure plus difficile à honorer. Bien du plaisir, amis vaudois, avec les flonflons, salves officielles de mousquetons fumants et autres joyeusetés romanesques.



