Le malaise de Skyguide lèse les parachutistes

Vendredi, une douzaine de contrôleurs aériens s’étaient annoncés malades, après la condamnation par le Tribunal fédéral de l’un des leurs pour «perturbation par négligence des transports publics». Ces défections en série n’ont pas manqué d’affecter l’espace aérien helvétique: la société a annoncé vendredi en fin de journée qu’elle gelait tout accès aux espaces C et D, à savoir les zones situées à une altitude supérieure à 10'000 pieds (pour le plateau, 15'000 pour les Alpes). Principales victimes: les clubs de parachutisme du Plateau suisse, qui sont restés cloués au sol le week-end dernier, comme l’annonçait lundi le site lematin.ch. L’espace A, réservé principalement aux avions de ligne, est resté accessible.

Directeur de l’École de parachutisme de Château-d’Œx, Andreas Knabe ne décolère pas. «Cela revient à dire que le client qui paie 70fr. pour aller boire un verre à Barcelone a plus d’importance que nos clients qui paient 430fr. pour un saut en tandem!» Pour le club damounais, qui décolle généralement d’Epagny (FR), le manque à gagner est substantiel: «On annonçait une météo correcte. Sur un gros week-end, on réalise en moyenne 15 tandems par jour. À 430 francs le saut, ça fait un trou de 12 000 francs! C’est d’autant plus malheureux que, depuis le début de l’année, nous n’avons eu que deux jours d’activité en raison de la météo.»

Daniel Vidoudez a eu plus de chance. «Nous avons deux bases, à Écuvillens et Bex, explique le directeur de l’école de parachutisme Flying Devil. Nous avons pu déplacer une partie de nos clients sur Bex et voler sur les Alpes, où la limite de la zone E est plus élevée. Mais certains clients ont préféré annuler plutôt que de se déplacer jusque dans le Chablais.»

Andreas Knabe est remonté contre les contrôleurs aériens: «Si ces personnes craquent face à un jugement alors qu’elles sont censées résister à la pression d’un trafic intense, il y a de quoi s’inquiéter pour la sécurité des vols. On parle d’arrêts maladie, mais c’est d’une grève dont il s’agit.» Daniel Vidoudez est plus mesuré: «À leur place, je crois que j’aurais fait la même chose. Leurs conditions de travail sont très difficiles.»

Lundi, Skyguide devait décider si la mesure serait prolongée ou non. La société n’a pas pu être jointe hier pour faire part de son verdict. Sans nouvelle en fin de journée, Andreas Knabe en est réduit à croiser les doigts: «J’espère que la situation ne se prolongera pas, mais c’est Skyguide qui tient le couteau par le manche. Nous avons investi énormément pour développer notre école. Si cette situation perdure, je me demande si je ne vais pas devoir déposer le bilan.» (24 heures)