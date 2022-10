Dialogue entre art et nature – Le Mamco fait entrer le Land Art au musée Articulées autour d’une rétrospective vouée à l’Italienne Laura Grisi, les expositions d’automne se penchent sur ces artistes qui ont travaillé dans et avec le paysage. Irène Languin

L’une des «installations atmosphériques» de Laura Grisi recréée au Mamco, «Un’aera di nebbia», qui simule le brouillard dans un environnement urbain. ANNIK WETTER

Convoquer au musée des pratiques artistiques revendiquant d’en sortir est un exercice paradoxal. On prend le risque de cheminer sur la seule crête documentaire d’un vaste panorama qui ne s’expérimente pleinement qu’en s’y confrontant pour de vrai. Mais on permet aussi au public de profiter d’œuvres emblématiques de l’histoire de l’art, dont il ne reste souvent, à cause de leur nature éphémère, que des souvenirs photographiques ou vidéos.