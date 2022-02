Surveillance des employés – «Le management par la peur et par la surveillance a vécu»

«Le management par la peur et par la surveillance a vécu»

Les organisations qui fonctionnaient sur la méfiance et la pression reproduisent simplement leur mode ordinaire de management sur le mode distanciel.

Les organisations qui fonctionnaient sur la méfiance et la pression reproduisent simplement leur mode ordinaire de management sur le mode distanciel.

Constatez-vous une explosion des pratiques de surveillance digitale des employés avec le télétravail?

En réalité, la question n’est pas liée au thème du distanciel ou du présentiel. Les organisations qui fonctionnaient sur la méfiance et la pression reproduisent simplement leur mode ordinaire de management sur le mode distanciel. Sauf qu’il leur est beaucoup plus difficile de contrôler l’activité en home office, car l’essentiel leur échappe, soit la qualité et l’intensité du travail. L’esprit conservateur n’a donc pas totalement disparu avec le Covid.