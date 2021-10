Éditorial - Le manège enchanté de l’art business

Dans les débats à haut potentiel clivant, Van Gogh, ce missionnaire devenu artiste, cette âme austère qui a pris le temps avant de s’autoriser la couleur dans ses peintures, risque d’occuper malgré lui une place intéressante, vu de Lausanne. «Van Gogh alive, the experience» ayant pris ses quartiers d’hiver en ville!

Alors, il y a ceux qui fileront à Beaulieu en fans d’expériences immersives pour voir ce mixage effervescent de 3000 images sur fond sonore et quelques effluves. Il y aura les curieux par essence qui accepteront de recalculer leur itinéraire d’allergique à la «disneytisation de l’art» juste pour voir. Et ceux qui préféreront investir ailleurs les 28 francs donnant accès à l’événement qui se présente comme «l’exposition multimédia la plus visitée au monde».