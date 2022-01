On ne va pas s’emballer mais on ne va pas bouder son plaisir. Des experts laissent entendre, du bout des lèvres et avec toutes les précautions requises, qu’on perçoit enfin les premiers signes d’un retour à la normalité. Le nombre de contaminations journalières reste très élevé, mais «au niveau suisse, les hospitalisations ne montent pas mais baissent. Même chose en ce qui concerne les décès», écrivions-nous dans nos colonnes la semaine dernière. Et Alain Berset envisage même la fin du certificat Covid.

Nombreux sont les crédules qui ont emprunté à leur langage. Parlant de «dictature» ou de «moutons», expliquant, sans être ni de près ni de loin des scientifiques, le rôle joué «par la protéine spike»…

Qu’on ne s’y trompe pas: colporter auprès de ses proches et amis, des intox ou des extraits choisis mais imprécis d’un article lu en diagonale, c’est participer à la désinformation générale et à la manipulation des esprits. Ce qui, d’un point de vue démocratique, est dangereux.

«La diffusion d’informations fausses coûte des vies», rappelle l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) qui lutte contre la propagation délibérée de fake news sur le coronavirus. Colporter les mensonges des antivax, c’est «menacer de précieux acquis en matière de santé et conduire à un non-respect des mesures de santé publique, réduisant par là-même leur efficacité et compromettant la capacité des pays à enrayer la pandémie», met en garde l’agence onusienne.

«Le chiffre d'affaires annuel des antivax est estimé à au moins 35,8 millions de dollars.»

C’est aussi faire gagner énormément d’argent aux antivax grâce aux revenus publicitaires engendrés par la diffusion de leurs contenus. Une étude publiée au printemps dernier par l’ONG Center for Countering Digital Hate (CCDH), a montré que seuls douze militants «antivax» sont à l’origine des deux tiers des intox publiées sur Facebook, Twitter, Instagram et Youtube. Pour un chiffre d’affaires annuel estimé à au moins 35,8 millions de dollars.

