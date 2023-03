Compter les moutons – Le manque de sommeil est le mal populaire numéro un En Suisse, une personne sur dix ne dort pas assez. Des spécialistes répondent aux questions les plus importantes sur le sommeil. Nadja Pastega

Environ 700’000 Suisses et Suissesses n’arrivent pas à se reposer et luttent contre les problèmes nocturnes. imago images/PhotoAlto

Le soir, au moment d’aller se coucher, on panique à l’idée de ne pas trouver le repos. La nuit, on se retourne dans tous les sens et ce pendant des heures. Le matin, on se lève épuisé, on se traîne ensuite tout au long de la journée avec une fatigue de plomb, on attend le soir avec impatience pour pouvoir enfin dormir. Et puis tout recommence. L’insomnie pathologique fait rapidement chuter l’énergie vitale. Seul réconfort pour les personnes qui en souffrent: elles ne sont pas toutes seules. En effet, le manque de sommeil est le mal populaire numéro un. Dans les lits, c’est l’état d’urgence.