JO 2020 – Athlétisme – Le marathon du sprint de Kambundji La sprinteuse bernoise a couru sa deuxième finale olympique mardi à Tokyo en terminant septième du 200 m. Mais l’athlète n’est pas encore rassasiée. Sylvain Bolt Tokyo

Mujinga Kambundji se plaît en finale à Tokyo. keystone-sda.ch

Mujinga Kambundji a terminé à la septième place la finale olympique du 200 m mardi. À Tokyo, la Bernoise a franchi la ligne d’arrivée en 22’’30. Elle disputait là sa sixième course en cinq jours. La veille, elle a égalé deux fois son record national sur le demi-tour (22’’26). Trois jours plus tôt, elle a disputé sa première finale olympique sur 100 m (6e).

Deux finales en trois jours dans un cocktail tokyoïte chaleur-humidité, ça use même l’organisme de la reine helvétique du sprint. «Oui, j’ai beaucoup dormi ce matin, j’étais vraiment contente d’avoir du repos, a souri la Suissesse. J’ai fait ensuite de la physio et j’ai à nouveau dormi l’après-midi. Il y avait un peu de nervosité, mais j’étais un peu plus détendue qu’avant le 100 m qui est quand même la discipline reine. Aujourd’hui, j’avais surtout hâte de disputer une nouvelle finale.»

La médaillée de bronze du 200 m des Mondiaux de Doha a écourté ses échauffements pour ne pas trop griller. «Avec cette chaleur, je les réduis au maximum. En compétition, je la ressens un peu moins et on s’entraîne aussi pour encaisser ça, a-t-elle raconté. C’est clair que c’est plus compliqué quand il faut se battre pour une place en finale à chaque fois, contrairement aux Européens, où on peut s’économiser un peu avant. Là, j’avoue que je me réjouis de la journée de repos mercredi.»

Une troisième finale?

Il faudra pourtant ensuite se remettre en piste. «Nous sommes meilleures qu’il y a deux ans où nous avions terminé quatrièmes aux Mondiaux de Doha et nous avons donc le niveau pour courir pour une médaille», a-t-elle même lâché. Encore une finale? Oui, celle que l’ambitieux relais 4 x 100 m suisse pourrait disputer vendredi s’il se qualifie… jeudi.

Vous aurez compris que Mujinga est dans la forme de sa vie au Japon. Bien qu’un poil fatiguée en bout de piste, elle a accordé un long moment aux médias suisses après sa course. La Bernoise a même accepté une énième dernière question malgré l’appel du pied de son chef de presse.

«Je cours de manière plus relâchée qu’avant. Techniquement, c’est aussi meilleur, a expliqué la Suissesse. Du coup, j’ai atteint un niveau plus élevé qu’il y a deux ans. Surtout, je parviens à garder une constance dans mes performances. Réussir mes deux meilleurs chronos en carrière aux JO n’est pas anodin et je ne me contente plus d’une demi-finale olympique.»

Le marathon du sprint de Mujinga Kambundji connaîtra un troisième épisode cette fin de semaine.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.