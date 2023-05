Mobilité en Suisse – Le marché automobile continue de progresser en avril Le nombre de nouvelles immatriculations a augmenté de 16% par rapport à l’année précédente, car les chaînes d’approvisionnement sont mieux maîtrisées.

Les véhicules aux moteurs électriques, hybrides, à gaz et à hydrogène totalisent 41’620 nouvelles immatriculations (+19,6% par rapport à 2022). KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Après une croissance réjouissante de 8% au premier trimestre, le marché des voitures de tourisme neuves en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein poursuit sur la voie de la reprise en avril.

Les 18’149 nouvelles immatriculations sont supérieures de 16% au niveau de l’année précédente (15’646), qui était alors fortement marquée par des difficultés de livraison. Les constructeurs maîtrisent de mieux en mieux les chaînes d’approvisionnement, ce qui augmente sensiblement la fiabilité et la prévisibilité des nouvelles commandes.

Cela se reflète dans les chiffres cumulés après les quatre premiers mois de l’année, avec 76’968 nouvelles immatriculations et une croissance du marché de 10,2%. Les propulsions alternatives représentent ensemble une majorité du marché de 54,1%.

«Notre liste des marques montre qu’elles sont presque toutes revenues dans le vert en avril par rapport à 2022», constate le porte-parole d’Auto-Suisse, Christoph Wolnik. «Cela signifie que la reprise touche un grand nombre d’acteurs dans les catégories de prix et de véhicules les plus diverses.» Malgré cela, le marché n’a pas encore retrouvé son niveau d’avant-pandémie, poursuit Wolnik.

«Entre 2000 et 2019, on immatriculait plus de 27’500 voitures neuves en un mois d’avril moyen. Si nous n’avons atteint que les deux tiers de ce chiffre le mois dernier, nous savons toutefois d’où nous venons: en avril 2020, pendant le premier confinement dû au Covid-19, nous n’avons enregistré que 9’382 nouvelles mises en circulation. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les niveaux antérieurs du marché de quelque 300’000 voitures de tourisme neuves par an puissent être atteints avant 2024 ou 2025», conclut Christoph Wolnik.

Propulsions électriques et hybrides

La croissance de la part de marché des entraînements alternatifs se poursuit après quatre mois, même si elle n’est pas aussi explosive que ces dernières années. Les véhicules aux moteurs électriques, hybrides, à gaz et à hydrogène totalisent 41’620 nouvelles immatriculations (+19,6% par rapport à 2022) et représentent clairement la majorité des voitures de tourisme neuves, soit 54,1%.

L’année dernière, ils étaient encore tout juste minoritaires avec 49,8%. Les nouvelles immatriculations de voitures électriques (13’625, +24,9%) et de voitures entièrement hybrides et semi-hybrides non rechargeables sur le réseau électrique (21’304, +21,3%) poursuivent leur croissance dynamique. Les hybrides plug-in progressent également (6’648, +5,9%).

Quant aux parts de marché des différents types de propulsion, on constate qu’elles sont similaires en avril et en cumul depuis le début de l’année (électriques: 18,6%/17,7 %; plug-in: 8,0%/8,6 %; tout hybrides et semi-hybrides: 27,9%/27,7 %). On peut s’attendre à de nouvelles impulsions de croissance pour les propulsions alternatives grâce à de nombreuses nouveautés annoncées pour le deuxième semestre 2023 et pour 2024.

