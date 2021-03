Soutien commercial – Le marché de Gland accueille les restaurateurs locaux Mercredi, les Glandois retrouveront leur rendez-vous hebdomadaire, avec une nouveauté: des plats à l’emporter cuisinés dans les restaurants du coin. Yves Merz

Le dernier marché de Gland s’est tenu le 18 décembre. Il reprend ce mercredi en respectant les mesures sanitaires de rigueur. Caroline Tonti, Ville de Gland

Arrêté avant Noël, le marché de Gland va réinstaller ses étals sur la place de la Gare mercredi de 16 h à 19 h. Une quinzaine de commerçants proposeront leurs produits alimentaires. Il n’y aura pas de buvette ni de tables, mais les visiteurs y découvriront un nouveau stand de plats à l’emporter préparés par une bonne vingtaine de restaurateurs de Gland et environs. Ce sera aussi l’occasion pour les partis politiques de rencontrer la population avant le premier tour des élections communales du dimanche 7 mars.

«L’idée d’accueillir les restaurateurs parmi nous est née d’un faisceau d’initiatives constructives, explique Sandrine Goettmann, coordinatrice du marché de Gland. D’abord parce que les restaurants sont nombreux à proposer des plats à l’emporter durant cette crise sanitaire. Puis on a eu ces jeunes consommateurs bénévoles qui ont lancé mytakeaway.ch en décembre 2020, site qui recense tous les restaurants proposant ce service à l’emporter. Aujourd’hui, on peut y commander ses plats à retirer au marché. Il y a aussi l’apport de la dynamique Association économique de Gland et Région et le fonds de soutien de la Commune.»

«Une famille pourra commander des plats de plusieurs restaurants différents.» Jeannette Weber, municipale à Gland

Municipale à Gland, Jeannette Weber précise que ce fonds financera la location de la roulotte. «C’est vraiment sympa, une famille pourra commander des plats de plusieurs restaurants différents. Cela permettra de faire un peu de publicité pour nos établissements de Gland et environs.» Lei Yin, patronne du 333, est effectivement très contente de participer à cette opération. «C’est chouette. Comme ça, on garde un contact avec la clientèle.»

Les mercredis 3, 10, 17 et 24 mars, le marché accueillera aussi les quatre partis politiques en campagne pour les élections communales. Leurs stands seront placés à une bonne distance les uns des autres pour limiter les attroupements.