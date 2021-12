Transparence - Le marché de l’audit sous haute pression

Les audits d’organisations et d’entreprises en situation dysfonctionnelle semblent se succéder à un rythme effréné ces dernières années.

Vaudoise Aréna, Béjart Ballet Lausanne, Université de Lausanne, institutions socio-éducatives… les exemples récents indiquent qu’une large palette de secteurs d’activité est touchée par des affaires qui provoquent un débat public.

Est-ce le signe d’une crise institutionnelle généralisée? On ne peut pas affirmer cela, selon plusieurs experts interrogés. Ils relèvent que les pratiques anormales ou les abus – harcèlement psychologique ou sexuel – n’ont pas subitement augmenté en deux décennies.

En revanche, ces situations sont davantage dénoncées et prises en charge. Se faire insulter ou humilier, être l’objet de comportements sexistes, tout cela ne passe plus et c’est tant mieux. Soucieuses de leur image, les entreprises et les organisations doivent parfois faire appel à un regard extérieur pour mesurer l’étendue d’un dysfonctionnement et y remédier.

«Paradoxalement, le marché de l’audit, porté par une attente généralisée de transparence, reste plutôt obscur.»

L’activité professionnelle d’expert ou de consultant est devenue un véritable marché dont il est difficile de mesurer l’importance économique notamment en raison de la discrétion de ses acteurs.

Une discrétion souvent voulue par les organisations et les entreprises clientes de l’auditeur qui ne les trahira pas: les cas qui surgissent sur la scène publique sont en fait rares et cette publicité est en général liée à des enjeux politiques ou à la célébrité de l’organisation expertisée.

Paradoxalement, le marché de l’audit, porté par une attente généralisée de transparence, reste plutôt obscur. L’exigence d’une éthique et d’une neutralité irréprochables des auditeurs est dès lors d’autant plus forte que bon nombre d’audits, dans le secteur privé, se déroulent dans la confidentialité la plus totale ou presque.

Or, la réputation d’un auditeur peut rapidement sombrer si des soupçons de manque de neutralité ou de rigueur naissent et suscitent une contestation médiatisée. Dans le secteur public, la controverse née autour du Groupe Impact de l’État de Vaud, à la suite d’un audit remis en cause concernant du harcèlement sexuel à l’Université de Lausanne, est un exemple révélateur.

Philippe Maspoli est journaliste à la rubrique vaudoise. Il a travaillé dans le journalisme local, a été responsable des rédactions régionales et a suivi les affaires judiciaires. Il se consacre actuellement à tous les sujets qui touchent les gens dans leur vie quotidienne. Plus d'infos @PhilippeMas

