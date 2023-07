France voisine – Le marché de l’immobilier ralentit Les prix de vente et le nombre de transactions dans l’ancien en Haute-Savoie et dans l’Ain sont en baisse depuis quelques mois. Les chiffres et l’analyse de la FNAIM Savoie Mont Blanc. Fabrice Breithaupt

En Haute-Savoie (ici, la région d’Annecy), au deuxième trimestre, les prix moyens dans l’ancien ont baissé de 0,4%. LUCIEN FORTUNATI

La fièvre du marché de l’immobilier en France voisine serait-elle en train de tomber? C’est en tout cas ce que laissent présager les dernières statistiques de la FNAIM Savoie Mont Blanc (à la fois réseau d’agences immobilières et syndicat des professionnels de la pierre), que la «Tribune de Genève» a obtenues.

Dans l’ancien (l’équivalent de l’«existant» en Suisse), sur six mois, soit entre le 1er janvier et le 1er juillet derniers, le prix moyen du mètre carré à la vente des logements (appartements et maisons confondus) a baissé de 1,3% dans l’Ain. En Haute-Savoie, la progression a ralenti, puisqu’elle n’était que de 0,6%.

Le phénomène est plus marqué au cours des trois derniers mois, soit entre le 1er avril et le 1er juillet. La baisse a touché cette fois les deux départements frontaliers. Elle a presque doublé dans l’Ain à 2,2% et était de 0,4% en Haute-Savoie.

Tous types de biens considérés (appartements et maisons), le prix moyen au mètre carré au 1er juillet atteint 2542 euros dans l’Ain et 4679 euros en Haute-Savoie

Dans le détail, le prix moyen au mètre carré d’un appartement est à la même date de 2498 euros dans l’Ain et de 4534 euros en Haute-Savoie.

Pour acquérir une villa, il faut désormais débourser 2567 €/m² dans l’Ain et 4881 €/m² en Haute-Savoie.

Sans surprise, les prix des appartements et des maisons à la vente restent, en général, plus chers dans les localités situées proches de la frontière suisse qu’ailleurs dans les deux départements. Comme souvent aussi, ils sont plus élevés dans les grands bassins de population que dans les petites communes éloignées des centres urbains.

Tendance baissière amorcée

Président de la FNAIM Savoie Mont Blanc, Sébastien Cartier relativise: «Une tendance baissière semble s’amorcer, même si le recul des prix est assez contenu pour l’instant, surtout en comparaison avec d’autres régions en France. Les six prochains mois confirmeront ou infirmeront cette situation. Mais, dans tous les cas, je ne m’attends pas à un effondrement des prix.»

Celui qui est aussi président des agences immobilières Bouvet Cartier à Annemasse, Ambilly et Boëge, dans le Genevois haut-savoyard, se montre prudent avant de tirer toute conclusion hâtive: «En Haute-Savoie comme dans l’Ain, le marché reste tendu, avec une demande plus forte que l’offre.»

L’«effet suisse», toujours

Cette situation est en partie due à la forte présence des acquéreurs potentiels frontaliers et suisses dans ces deux départements: «Cette clientèle dispose d’un pouvoir d’achat déjà élevé qui est renforcé par la force actuelle du franc par rapport à l’euro. Cela lui permet de mieux supporter financièrement la hausse des coûts d’acquisition due au relèvement des taux d’intérêt», note-t-il.

En outre, poursuit le spécialiste de la pierre, l’intérêt des investisseurs qui projettent d’acheter un ou des biens pour les louer ensuite ne faiblit pas: «D’une part, l’inflation actuelle les pousse à conserver moins de liquidités en banque et à en investir une partie ailleurs, comme dans l’immobilier. D’autre part, la tension sur le marché locatif dans la région est le gage d’un faible risque de vacance et d’une bonne rentabilité.»

En résumé, le fort pouvoir d’achat de la clientèle frontalière ou suisse et l’intérêt soutenu des investisseurs pour la pierre contribuent à maintenir la demande à la hausse, ce qui contient la baisse des prix en France voisine.

Le problème des biens énergivores

D’ailleurs, relève Sébastien Cartier, «sur un an (ndlr: soit du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2023), les prix restent à la hausse», de 3,4% dans l’Ain et de 5,2% en Haute-Savoie. Sur cinq ans, la progression atteint même, respectivement, près de 25% et près de 30%.

En revanche, les propriétaires vendeurs de biens énergivores et mal notés doivent corriger leurs prix, avertit-il: «Les vendeurs doivent en tenir compte dans leurs exigences, les acquéreurs intéressés devant inclure les frais de rénovation dans leur budget d’achat.» Autrement dit, les premiers doivent revoir à la baisse leurs prétentions de prix face aux seconds, au risque de peiner à trouver preneur. «Certains vendeurs ont encore de la peine à l’accepter», remarque-t-il.

Baisse des volumes de ventes

La baisse se fait aussi sentir dans le volume des ventes. Au 1er juillet, le nombre de transactions était de 10’475 dans l’Ain et de 17’754 en Haute-Savoie, soit un recul, respectivement, de près de 8% et de 4% sur un an par rapport au 1er juillet 2022.

La faute «clairement au relèvement des taux d’intérêt», qui augmente les frais d’acquisition, commente Sébastien Cartier. «Cela a fait perdre 20% de pouvoir d’achat immobilier aux ménages. Les dossiers de certains d’entre eux, en particulier les primo-accédants, souvent jeunes et disposant d’un budget serré, ne passent plus la rampe et sont refusés par les banques, celles-ci estimant que le taux d’effort (ndlr: le rapport entre la somme des dépenses liées au logement et les revenus des ménages) est trop élevé pour eux.»

Cette situation élimine une partie des acquéreurs potentiels sur le marché, ce qui se traduit par une baisse des ventes. Mais, ici aussi, Sébastien Cartier relativise: «Les volumes de transactions enregistrés en 2022 et en 2021 étaient exceptionnellement élevés. Ceux de 2023 pourraient correspondre finalement à un retour à la normale», conclut-il.

Fabrice Breithaupt est journaliste et secrétaire de rédaction. Il s’occupe d'immobilier, d’emploi et de formation. Après des expériences dans la communication institutionnelle (ONU à Genève et Ministère français de la Défense à Paris), il est devenu journaliste RP en 1995 (radio, puis presse écrite). Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.