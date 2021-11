Manifestation Covid-compatible – Le Marché de Noël de Morges attend son heure avec une saine fébrilité Contraints de faire l’impasse l’an dernier, les organisateurs bénévoles ont tout mis en œuvre pour proposer une manifestation conciliable avec les conditions sanitaires du moment. Cédric Jotterand

Le marché de Noël a immédiatement trouvé place dans le cœur du public depuis son installation dans la cour du château en 2017. Patrick Martin

40’000 visiteurs sur dix jours, voilà ce qui attend le marché de Noël de Morges… sur le papier, dans l’attente fébrile de décisions sur lesquelles les organisateurs n’ont de toute manière aucune prise. Lors des derniers coups de tournevis mardi après-midi, exposants et bénévoles avaient d’ailleurs le sourire aux lèvres et l’humeur philosophe. «Nous avons tout fait pour présenter de magnifiques stands, ils ont été montés sans aucune arrière-pensée négative. Ensuite, on se pliera aux mesures ou on fera la fête comme prévu», résume ce fidèle de la première heure, en croisant toutefois les doigts afin de passer entre les gouttes.