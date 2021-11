Produits du terroir – Le marché de Payerne redescend d’une marche Alors que le rendez-vous du samedi est en pause, celui du jeudi retrouvera dès cette semaine la place Paray-le-Monial. Sébastien Galliker

Ayant repris en mai 2020 sur la place du Marché en raison de la pandémie de coronavirus, le marché payernois du jeudi déménagera sur la place Paray-le-Monial dès cette semaine. JEAN-PAUL GUINNARD

Ils ne voulaient pas monter sur la nouvelle place du Marché, mais la pandémie et son besoin de distanciation sociale les y avaient contraints. C’est désormais de l’histoire ancienne. Dès ce jeudi 2 décembre, les étalagistes du marché payernois du jeudi redescendront d’un étage pour s’installer quelques mètres plus bas, sur la place Paray-le-Monial. Pour rappel, le marché que la Municipalité a souhaité développer le samedi a connu passablement de soubresauts et est en pause jusqu’en mars, où il reviendra à un rythme mensuel.

«Le marché aura lieu les jeudis 2, 9 et 16 décembre 2021 et marquera une pause durant les fêtes de fin d’année ainsi que durant le mois de janvier 2022. Il reprendra le jeudi 3 février 2022», a annoncé récemment la Commune de Payerne.

«Les parasols s’y envolent, ce qui n’arrivait pas en bas, où il y a davantage de passage, via la rue de Lausanne.» Maryline Demierre, maraîchère à Chevroux

Bien que magnifiquement restaurée, la place du Marché était souvent décriée par les commerçants. Difficile d’accès pour les clients âgés car, à la montée, elle est sujette aux courants d’air. «Les parasols s’y envolent, ce qui n’arrivait pas en bas, où il y a davantage de passage, via la rue de Lausanne», détaille Maryline Demierre, maraîchère qui compte quarante ans de présence à Payerne.

Aussi en 2022

Alors que l’habitante de Chevroux songeait à ranger définitivement son étal pour raison d’âge, le déménagement annoncé l’incite à reproposer fruits et légumes du pays dès les premières pousses de 2022. «À la demande des marchands, nous faisons un essai de déménagement le jeudi pour se rapprocher du public. Cela va se poursuivre après la pause de janvier pour voir aussi l’impact sur les places de parking, notamment», note Édouard Noverraz, municipal en charge du dossier.

«À la demande des marchands, nous faisons un essai de déménagement le jeudi pour se rapprocher du public.» Édouard Noverraz, municipal de Payerne

Si les commerçants s’en réjouissent, il se dit aussi que le déménagement du marché du jeudi ne fait pas que des heureux. Propriété de la Commune, le Café du Marché a rouvert en juillet, avec la perspective d’une clientèle de passage garantie deux fois par semaine. Six mois plus tard, elle s’annonce plus clairsemée.

Sébastien Galliker est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2017. Au bureau de Payerne, il couvre l'actualité de la Broye vaudoise et fribourgeoise. Journaliste depuis 2000, il a travaillé à La Broye Hebdo, aux sports et en région. Plus d'infos @sebgalliker

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.