50e édition d’Art Basel – «Le marché des NFT est totalement instable» Qu’est-ce que les acteurs et observateurs du marché de l’art attendent de la foire bâloise, qui a ouvert au public ce vendredi? Interview de Nicolas Galley, spécialiste de cette économie. Catherine Cochard

«Dollar Sign» (1981), l’œuvre de l’artiste américain Andy Warhol présentée à la foire Art Basel à Bâle, qui ouvre ce vendredi au public. KEYSTONE/Georgios Kefalas

La foire d’art la plus importante au monde est de retour à Bâle après une interruption de près de deux ans pour cause de pandémie. Directeur de l’Executive Master in Art Market Studies à l’Université de Zurich et spécialiste de cette économie, Nicolas Galley explique comment le marché a réagi face à la crise sanitaire, évoque les attentes des acteurs économiques du secteur et revient sur l’explosion des NFT.