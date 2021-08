Finance durable – Le marché des obligations vertes peine à gagner la montagne À ce jour, 1500 milliards de dollars ont été investis dans le monde sous la forme de «green bonds». Le forum Moving Mountains veut inciter les stations à s’intéresser à cette manne. David Genillard

Les Diablerets accueillent vendredi la 10 e édition du forum Moving Mountains. La rencontre aborde cette année la question des sources de financements à disposition des Communes d'altitude.

Le printemps dernier, la Commune d’Ormont-Dessus a présenté des comptes dans le noir. Une première depuis de nombreuses années, souligne le syndic, Christian Reber. Mais il en faudra plus pour permettre la transition verte des Diablerets. La Municipalité a lancé une étude pour rendre son éclairage public plus efficient. «Nous ne pouvons pas y donner suite. L’investissement de base est trop important. Sans soutien massif du Canton et de la Confédération – à l’image des subsides accordés pour la protection contre les dangers naturels –, les Communes de montagne auront de la peine à mener cette transition.»

Vendredi, la station accueille pour la 10e fois le forum Moving Mountains, qui s’intéressera justement aux sources de financements à disposition des régions de montagne. Celle des «green bonds», qui vit un essor fulgurant, occupera une bonne place dans les débats. À ce jour, 1500 milliards de dollars ont été investis dans le monde via cette forme de financement. Mais seulement 7,5 milliards (0,5%) en Suisse, dont près d’un milliard par Credit Suisse et Swisscom. Quelques rares collectivités figurent au rang des émetteurs: le Canton de Genève, pionnier en 2019, Bâle-Ville, Zurich…

«Si nous voulons que cette transition se fasse rapidement, il faut que les collectivités publiques interviennent.» Adèle Thorens Goumaz, conseillère aux États (VD/Verts)

Selon Christopher Kaminker, directeur du secteur «recherche et stratégie d’investissements durables» auprès de Lombard Odier Investment Managers et invité du forum, l’intérêt de ce financement est multiple: «Les conditions sont globalement les mêmes que celles d’un prêt classique, mais il permet d’amener de nouveaux investisseurs à la collectivité ou l’entreprise qui cherche à réunir des fonds. Cela permet de limiter le risque financier. Il y a aussi un avantage indéniable en termes d’image. La notion d’«adaptation au changement climatique» (ndlr: qui figure parmi les critères édictés en 2014 pour prétendre à l’obtention de green bonds) est cruciale pour les montagnes. Transformer une station pour faire face à la raréfaction de la neige va demander des investissements gigantesques. Une récente étude indique qu’il en coûtera 12,9 milliards de francs pour que la Suisse atteigne un bilan neutre. Les green bonds peuvent représenter une source importante.»

L’État à la rescousse?

Pour Adèle Thorens Goumaz, qui participera également à la table ronde, «les green bonds n’évitent toutefois pas le débat sur les priorités budgétaires. Tôt ou tard, les collectivités publiques doivent rembourser les moyens obtenus. Cela reste des emprunts et non de la philanthropie!» rétorque la conseillère aux État vaudoise (Les Verts). Les contraintes assorties à ces obligations peuvent également être un frein: le bénéficiaire s’engage à fournir un rapport annuel externe attestant de la bonne utilisation des montants levés.

Autre difficulté à laquelle les stations se heurtent: le tourisme est peu rentable et un hôtelier cherchant à rendre son hôtel plus vert peine à séduire les banques. «Il y a peut-être effectivement une défaillance du marché sur ce plan, concède Christopher Kaminker, s’appuyant sur un rapport de l’OCDE. Ailleurs dans le monde, des collectivités ou des institutions financières publiques sont intervenues en jouant les intermédiaires pour limiter ou transférer le risque et attirer des investisseurs. Le modèle privé-public qui fonctionne le mieux est celui où l’État injecte un montant modeste qui sert de catalyseur.»

Les collectivités doivent-elles investir dans des entreprises privées, comme des hôtels ou des remontées mécaniques? Adèle Thorens en est convaincue: «Une partie des technologies, activités et comportements écologiques exige des investissements importants, que tous ne peuvent pas se permettre. Si nous voulons que cette transition se fasse rapidement, ce qui est malheureusement indispensable, il faut que les collectivités publiques interviennent. On sait aujourd’hui que le coût de l’inaction est bien plus élevé que celui de l’engagement. »

