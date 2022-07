France voisine – Le marché immobilier pourrait subir une correction cette année La Fnaim s’attend à un ralentissement de la hausse des prix et du volume des ventes, en raison du relèvement des taux d’intérêt et du durcissement des conditions d’octroi des crédits immobiliers. Fabrice Breithaupt

En Haute-Savoie (ici Épagny, dans le bassin annécien), le prix moyen des villas atteint au 1 er juillet 4772 €/m². LUCIEN FORTUNATI

Devenir propriétaire immobilier coûte de plus en plus cher en France voisine, même si l’opération demeure évidemment plus abordable qu’en Suisse romande.