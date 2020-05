Au pied de l’Abbatiale – Le marché payernois retrouve sa place historique Alors que les commerçants annonçaient en 2019 ne pas vouloir quitter la rue de Lausanne, le marché a repris jeudi sur la place du Marché, en raison des normes sanitaires. Sébastien Galliker

Annulé ces dernières semaines pour cause de coronavirus, le marché de Payerne a repris jeudi… sur la place du Marché, en raison des normes sanitaires. Jean-Paul Guinnard

«On ne voulait pas venir sur cette place et finalement, le virus nous y aura fait monter. C’est un endroit où la bise se ressent plus vite et les commerçants avaient aussi souci que les personnes âgées n’y viennent pas, car il faut monter, mais finalement, ça se déroule plutôt bien.» En ce jeudi matin, Roselyne Bonny fait contre mauvaise fortune, bon cœur. Alors que les commerçants avaient tiqué, début 2019, face à la volonté de Payerne de rendre à la place du Marché sa vocation initiale, la spécialiste des gâteaux du Vully et ses collègues ont été contraints de quitter la rue de Lausanne.

Devant le Café du Cheval Blanc, il n’aurait pas été possible de respecter les espaces nécessaires entre chaque étalagiste, contraignant la commune à trouver un nouvel emplacement pour relancer son marché hebdomadaire. «Je suis enchantée que cela recommence. De nos jours, on recherche des produits de proximité. En plus, cette place est tellement belle que c’est idéal», lâche Jeanine Bovey, panier de commissions en mains. Un peu plus loin, une octogénaire masquée installe ses légumes sur son déambulateur. «J’ai dû faire le tour de la ville pour grimper sur la place par la Grand-Rue, car la montée par le Poyet est trop raide», lâche cette habituée néanmoins heureuse de cette reprise.

Le projet municipal d’un nouveau marché hebdomadaire sur la place du Marché avait déplu pour deux raisons: sa date et son lieu. La place du Marché est réputée difficile d’accès et le marché payernois se tient le jeudi depuis des lustres. Qu’à cela ne tienne, dès le 5 septembre, le marché du samedi sera lancé en parallèle à l’actuel. «Une bonne vingtaine de stands sont déjà annoncés, dont une quinzaine viendra chaque semaine», dévoile Dino Belometti, animateur socioculturel en charge de la démarche. Les deux rendez-vous cohabiteront au moins jusqu’en 2021.

Conseiller communal, Jérôme Piller sera certainement l’un des clients du futur marché, lui qui fait ses courses au moins une fois par mois à celui du jeudi. Pour cette reprise, il est de la partie avec ses deux enfants. «Pour les commerçants, il y a peut-être moins de passage qu’à la rue de Lausanne, mais le charme du cadre compense largement», sourit-il.

Le marché retrouve ainsi sa place originelle, dans un centre historique totalement restauré à coup de millions ces dernières années. Il s’était installé en 1900 au pied de l’Abbatiale, où il est resté jusqu’en 1994, avant de se déplacer ailleurs pour laisser la place aux voitures en stationnement. Il avait alors atterri à la rue de Lausanne.

Après ces semaines sans marché, les Payernois étaient heureux de renouer avec les commerçants locaux, comme ici Maryline Demierre, de Chevroux. Jean-Paul Guinnard

«Avant le déménagement, je venais déjà avec mes parents ici à l’époque et on sait que cela souffle davantage. Aujourd’hui, il fait beau et les gens avaient envie de sortir. On verra s’ils s’habituent à remonter ici sur la durée», note la maraîchère Maryline Demierre. Sur une place pavée libérée de ses voitures, la commerçante est heureuse d’avoir pu stationner son véhicule à proximité. Un peu plus loin, des badauds prennent le soleil sur les nouveaux bancs publics, leur panier de courses plein. Finalement, seule manque peut-être la terrasse aménagée du Café du Marché voisin pour compléter le tableau.