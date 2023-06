Carnet noir – Le marcheur Alain Pichard parti sur son dernier chemin L’ancien journaliste à la rubrique Suisse de «24 heures» et auteur prolixe est décédé ce week-end. Hommage. Vincent Philippe

Le journaliste et écrivain Alain Pichard est décédé samedi à l’âge de 79 ans. VQH

Le journaliste et écrivain Alain Pichard est décédé samedi à l’âge de 79 ans. Ceux qui, à «24 heures», ont eu la chance de l’avoir pour collègue, parfois pour ami, ont conscience d’avoir côtoyé un savant. Et ce qui explique ce savoir, c’est la chance de Pichard lui-même. Il est né en 1943 à Zurich dans un foyer vaudois où l’on parlait français, mais il a suivi l’école primaire et secondaire en allemand, à Zurich. Ainsi, il était au moins trilingue: français, allemand et dialecte. Sans compter l’italien qu’il apprendra plus tard, et bien d’autres idiomes encore.

Ce bagage culturel sera complété à l’Université de Lausanne par une licence incluant – c’est capital – l’histoire et la géographie. C’est avec une tête ainsi bien faite qu’Alain Pichard sera capable, une fois entré à «24 heures», de se lancer dans une exploration systématique de ce qui fait la Suisse, non pas au Palais fédéral, mais dans la multiplicité incroyable de ses petits États fédérés, les 25 cantons et bientôt 26.

La question jurassienne

Il en tirera des articles où la sympathie s’allie à la minutie et à l’humour, matière première de futurs livres, sans pareil pour comprendre notre étrange Confédération. Un «virtuose de la synthèse, mais aussi du détail significatif», écrira en 1975 Jean-Marie Vodoz dans sa préface au premier de ces ouvrages, «Vingt Suisses à découvrir», consacré à toutes les régions non romandes. On se plaît à citer encore Vodoz dans sa description de la méthode Pichard: «… il part. Non pas en voiture! Jamais. En train. Souvent à pied. Timide, il promène sur le paysage ou sur la ville un regard d’une intense curiosité. Polyglotte, il rencontre les gens, il écoute ce qu’ils disent, mais aussi la façon de le dire.»

Pas un particularisme ne lui échappe. À propos des Grisons, auquel il consacrera plus tard un autre livre, Alain Pichard avait joliment qualifié le romanche de «latin de sous-préfecture» et il nous souvient qu’il nous avait fait découvrir, en Engadine, le mignon village de Lü (comme ça s’écrit). Le livre suivant, consacré à ce qui manquait au premier, portera un titre controversé (pour qui chérit la Romandie): «La Suisse romande n’existe pas».

Ces deux ouvrages sur l’Helvétie du terrain seront groupés et remaniés en 1987 sous le titre «La Suisse dans tous ses États» (Éditions 24 heures comme les précédents). Soucieux de sonder la complexité du réel helvétique, Pichard n’allait pas manquer de se colleter avec la difficile question du Jura. Dans la collection Le Savoir suisse, il offrira en 2004 avec «La Question jurassienne» une forte synthèse qu’il qualifiera trop modestement, dans la dédicace inscrite sur notre exemplaire, de «tentative de synthèse d’une fabuleuse histoire».

Ultime ouvrage

Le soussigné étant actif dans le séparatisme jurassien, nous nous étions accrochés amicalement à propos d’un aspect du combat autonomiste: était-il normal que des Bernois ou descendants de Bernois encore attachés à leur origine votent en même temps que les Jurassiens sur l’avenir du Jura? Cette distinction «ethnique» révulsait Pichard, attaché à une Suisse construite sur l’histoire.

Alors qu’il s’en va, un dernier livre d’Alain Pichard paraît aux Éditions infolio: «Sur la trace des mots vagabonds». Comme la Suisse au niveau de son sol et de ses habitants, ce collègue et ami, qui avait appris le polonais par plaisir, fouillait les langues comme on fouille un trésor. Nos discussions sur divers idiomes étaient interminables.

Son ultime ouvrage tire son contenu des billets qu’il avait consacrés à l’étymologie dans «24 heures» puis sur son site internet entre 2001 et 2008. La présence d’Alain étant estompée depuis des années par une grave maladie, ce projet n’a pu aboutir que grâce au travail et à la patience de sa compagne, Elena Buetti, scientifique d’origine tessinoise et spécialiste en biologie moléculaire, ancienne de l’ISREC à Lausanne, et qui a combiné affection et dévouement sur le dernier chemin de notre collègue.

