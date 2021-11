Urbanisme – Le marcheur, ce grand inconnu des aménagements urbains En Suisse, on a peu d’études sur les flux et les besoins des piétons en ville. Ce manque nuit à la cohérence des plans de mobilité. Cathy Macherel

La marche est le premier moyen de locomotion dans nos villes, mais on ne sait pas finalement pas grand-chose de cette mobilité . PIERRE ABENSUR

La marche est souvent considérée comme une activité accessoire. On la met en avant à des fins de loisirs, on dit aussi qu’elle est bonne pour la santé. Mais en Suisse les approches qui intègrent les déplacements à pied comme un moyen à part entière de locomotion dans les villes, avec des réseaux de mobilité pensés pour les piétons, sont rares. C’est le constat que font chercheurs et associations de défense de la mobilité piétonne, qui plaident pour qu’on étoffe les connaissances dans ce domaine et développe des stratégies de mobilité considérant mieux ce mode de locomotion.