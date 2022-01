Drame conjugal à Vernier (GE) – Le mari aurait été abattu par sa femme après de nombreuses disputes

Le couple avait déposé plusieurs plaintes l’un contre l’autre à la police genevoise pendant des mois. Les voisins témoignent de nombreux cris et conflits.

La zone de détente où un homme a été retrouvé mourant se situe au bord du Rhône, à mi-chemin entre Vernier-village et la cité du Lignon.

Des engueulades, des portes qui claquent. La vie tranquille du petit immeuble situé au chemin de l’Esplanade, à Vernier-village (GE), était régulièrement troublée par les hauts et les bas d’un couple de Portugais. Des empoignades qui ont atteint leur paroxysme il y a dix jours, mercredi 29 décembre. Ce soir-là, vers 22 heures, l’homme, âgé de 31 ans, appelle la police.

Grièvement blessé et s’exprimant avec difficulté, il affirme que sa femme vient de lui tirer dessus. Il sera retrouvé au bord du Rhône, à 800 mètres à pied du domicile, en contrebas du quartier. Malgré les soins prodigués et le massage cardiaque effectué, policiers et ambulanciers n’ont rien pu faire pour le sauver. Son décès a été prononcé à 22 h 50.