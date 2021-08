L’invitée - Le mariage civil pour tous? Quelle évidence!

Tout au long de notre vie, nous vivons dans des familles qui évoluent, se transforment, se séparent, se recomposent aussi parfois. Si les familles sont majoritairement constituées de pères et mères marié·e·s élevant leurs enfants adopté·e·s ou biologiques, nous observons l’installation d’autres modèles qui cherchent une reconnaissance et une légitimité dans notre société, à l’exemple des familles dites «arc-en-ciel». Nous savons toutes et tous combien la réussite ou l’échec de l’expérience familiale affecte le bien-être et l’intégration des individus, les enfants en tout premier lieu.

Au cours des siècles, le mariage civil a beaucoup évolué pour dépasser le strict accord économique et céder la place, dans notre société occidentale, au mariage d’amour, par choix. L’union conjugale tend donc vers le principe d’égalité entre homme et femme, ce que propose le texte sur le «mariage pour tous», soumis au vote le 26 septembre, afin d’offrir la possibilité aux couples de même sexe de s’unir.

«Donner le même droit à tous les enfants: avoir deux parents légaux.»

Cela donnera accès à l’adoption conjointe et à la procréation médicalement assistée avec don de sperme pour les couples de femmes mariées. Enfin, en ce cas, la filiation de l’enfant sera établie de manière automatique dès la naissance avec ses deux parents. Ce dernier aspect est de mon point de vue l’élément central et indissociable parce qu’il donne le même droit à tous les enfants: avoir deux parents légaux.

Cette protection des familles va combler le trou béant qui aujourd’hui encore les discrimine. Notre société se caractérise par une diversité des modèles familiaux. Les milliers d’enfants qui grandissent au sein de familles arc-en-ciel partagent nos vies et côtoient nos enfants, nos voisins, nos amis depuis longtemps. Et pourtant, la même protection juridique ne leur est pas accordée, uniquement parce qu’ils sont élevés par des parents de même sexe, pourtant tout aussi aimants et attentifs.

Un grand progrès à soutenir

En votant oui le 26 septembre, nous permettons à ces familles l’adoption conjointe, et aux couples de femmes, l’accès à la PMA avec don de sperme. La parentalité commune des deux membres du couple sera d’emblée établie et les enfants auront deux parents dès la naissance ou dès l’adoption conjointe. Même en cas de mort d’un parent ou en cas de séparation, les enfants bénéficieront d’une protection juridique. C’est un grand progrès que nous devons soutenir car avant tout, les enfants ont besoin de personnes stables et aimantes, quels que soient le sexe ou l’orientation sexuelle de celles-ci.

Les familles à travers toutes leurs déclinaisons sont la richesse et l’avenir de notre société: gardons cela en tête et permettons à chacune d’entre elles d’y trouver sa place. Un oui le 26 septembre participera à cette reconnaissance.

Claire Attinger Afficher plus Déléguée à la politique familiale de la Ville de Lausanne, députée PS au Grand Conseil

