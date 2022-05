Rapport annuel – Le «mariage pour tous» a suscité une vague homophobe Le nombre de signalements pour crimes de haine a bondi de 50% l’an dernier, dont la majorité est survenue durant la campagne de votation. Florent Quiquerez

La campagne autour du «mariage pour tous» a suscité une augmentation de l’homophobie. KEYSTONE

«J’étais à une réunion de campagne pour le oui au «mariage pour tous». Quand ce fut terminé, j’ai marché avec d’autres participants jusqu’à la gare. Sur le chemin, on nous a jeté des projectiles, craché dessus et insultés.» Ce témoignage est l’un des nombreux recueillis par la helpline des associations faîtières LGBTIQ (Pink Cross, l’Organisation suisse des lesbiennes – LOS – et Transgender Network Switzerland – TGNS).