Cinéma – Le Maroc interdit le film contesté «La Dame du Paradis» Jugé comme «blasphématoire» dans plusieurs pays musulmans, le film britannique «La Dame du Paradis» ne sera pas projeté au Maroc.

Le Conseil des oulémas, qui est présidé par le roi Mohammed VI, a dénoncé «la falsification flagrante de faits établis de l’histoire de l’Islam». AFP

Le Maroc a interdit la projection du film britannique «La Dame du Paradis» («The Lady of Heaven»), considéré comme «blasphématoire» dans plusieurs pays musulmans, selon un communiqué officiel publié samedi soir.

«Le Centre cinématographique marocain (CCM) a décidé de ne pas accorder une autorisation au film «La Dame du Paradis» («The Lady Of Heaven») de son réalisateur Eli King et son auteur Yasser Al Habib et d’interdire sa projection commerciale ou culturelle sur le territoire national», indique le communiqué.

Ce long-métrage raconte l’histoire de la fille du prophète Mahomet, Fatima Zahra, épouse d’Ali, premier imam chiite. Le CCM est chargé d’accorder les visas d’exploitation des films, tournés au Maroc ou à l’étranger, pour la distribution en salles, «dans le respect de la législation» et à condition qu’ils ne soient «pas contraires aux constantes et aux sacralités du royaume».

Déprogrammé au Royaume-Uni

Sa décision survient après que le Conseil supérieur des oulémas -- l’instance officielle chargée d’émettre des «Fatwas» (avis religieux) -- a «fermement condamné» samedi le contenu du film. Dans un communiqué, le Conseil des oulémas, qui est présidé par le roi Mohammed VI, dénonce «la falsification flagrante de faits établis de l’histoire de l’Islam».

«Cette falsification des faits, qui porte atteinte à l’Islam et aux musulmans, est rejetée par tous les peuples, parce qu’elle ne sert pas leurs intérêts supérieurs entre les nations, particulièrement en ces temps», souligne le communiqué religieux. Sorti le 3 juin au Royaume-Uni, le film a été déprogrammé par la chaîne Cineworld après des rassemblements de musulmans devant ses salles de cinéma où il était diffusé.

Le gouvernement britannique a démis samedi un responsable musulman de ses fonctions à la tête d’un groupe de travail officiel, lui reprochant d’avoir encouragé des manifestations contre le film. Qari Asim, imam et avocat à Leeds, dans le nord de l’Angleterre, avait posté lundi sur Facebook un commentaire accusant le film de «heurter profondément les musulmans», sans que son groupe ne manifeste lui-même.

Décrivant la lutte de succession de Mahomet après sa mort, il a été jugé «blasphématoire» en Égypte, au Pakistan, en Iran et en Irak, notamment. Le monde musulman s’est récemment indigné des propos de la porte-parole du parti nationaliste au pouvoir en Inde jugés «insultants» sur le prophète Mahomet et qui ont suscité une vague de protestations et de manifestations.

AFP

