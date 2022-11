Qatar 2022 – Le Maroc s’offre un succès mérité contre la Belgique Les «Lions de l’Atlas» postulent à une place en 8es de finale du Mondial 2022 de football, après avoir logiquement vaincu les Belges (2-0), dans le groupe F. Robin Carrel

Abdelhamid Sabiri fêté par ses coéquipiers. AFP

«Je pense que notre chance était en 2018. Nous avons une bonne équipe, mais elle est vieillissante. Nous avons perdu quelques joueurs clés. Nous avons quelques bons nouveaux éléments qui arrivent, mais ils ne sont pas au niveau des joueurs de 2018», disait, il y a quelques jours, Kevin De Bruyne. Le génial meneur de jeu de Manchester City a vu ses propos être confirmés une nouvelle fois dimanche, après un match déjà compliqué en entrée de tournoi (victoire 1-0 face au Canada contre le cours du jeu).

La plus grosse surprise du début de match a eu lieu... avant le coup de sifflet initial. Yassine Bounou, prévu comme titulaire devant le but marocain, et encore sur le pré lors des hymnes nationaux, a finalement cédé sa place à son compatriote Munir El Kajoui. Le dernier rempart du FC Séville aurait ressenti une gêne lors de l'échauffement et décidé de laisser sa place au dernier moment.



Son remplaçant était heureusement bien chaud, car il s'est interposé dès la 5e minute devant Michy Batshuayi, qui avait tenté sa chance dans un angle difficile. Ce n'est en revanche pas le coup franc trop enlevé de De Bruyne à la 40e qui l'a inquiété. Munir a davantage dû s'employer sur un tir en force d'Eden Hazard six minutes après le thé et sortir les siens de quelques situations chaudes en fin de rencontre, quand les Belges ont enfin essayé de pousser pour revenir.

Les dizaines de milliers de fans marocains qui ont pris place dans l'Al Thumama Stadium étaient chauds après les belles occasions de Hakim Ziyech (21e) et d'Achraf Hakimi (35e) et ils ont eu droit à un bon coup de climatisation juste avant la pause. Ziyech avait trompé Thibaut Courtois sur coup franc, mais un de ses coéquipiers, en position de hors-jeu, avait obstrué la vision du portier belge. La VAR a logiquement tranché en faveur des «Diables rouges».

La flamme a presque été rallumée par Sofiane Boufal (57e), dont la frappe enroulée du droit a frôlé le poteau droit des Belges. Les tribunes se sont finalement transformées en feu de joie à la 73e, quand un coup franc très excentré d'Abdelhamid Sabiri a trompé Courtois au premier poteau - le premier coup de pied arrêté inscrit directement lors de ce Mondial -, après que Romain Saïss a astucieusement laissé filer le cuir devant lui. A l’entame des arrêts de jeu ç’a été le feu d’artifice: Zyech a offert le No 2 à Zakaria Aboukhlal sur un plateau (92e). Deux buts synonymes de trois points et d'un grand pas en direction des huitièmes de finale.

Premier but du Maroc RTS 2

Deuxième but du Maroc RTS 2

