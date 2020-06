Traque technologique – Le Maroc utiliserait un logiciel israélien pour surveiller ses opposants Selon un rapport d’Amnesty International, le pouvoir marocain a utilisé les services de l’entreprise NSO Group pour espionner un journaliste d’investigation. Yannick Van Der Schueren

Le journaliste et activiste marocain Omar Radi a été visé par un logiciel espion.

AP

Pegasus a une nouvelle fois frappé. Le journaliste d’investigation marocain Omar Radi aurait été surveillé pendant un an via son smartphone par un logiciel espion mis au point par la société israélienne NSO Group, révèle un rapport d’Amnesty International ce lundi. Et ce ne serait pas le seul. Pegasus, qui permet de prendre le contrôle des téléphones mobiles, serait utilisé par plusieurs États autoritaires pour traquer militants et opposants.