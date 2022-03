Histoire d’ici – 1902 - Le marquis au revolver était un père en colère

La place de la Cathédrale, devant l’ancien évêché de Lausanne, en 1904. Le bâtiment de droite, ancien corps de logis de la résidence épiscopale, abrite alors des cellules (on voit les barreaux aux fenêtres). à cette époque, le Tribunal de district siège dans le bâtiment de gauche, plus bas. Les détenus n’avaient pas beaucoup de chemin à parcourir pour passer des gardiens aux juges, et réciproquement… Les lieux sont aujourd’hui occupés par le Musée Historique Lausanne.

Musée Historique Lausanne