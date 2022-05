Bande dessinée – «Le marsupilami, c’est l’animal magique par excellence» À 70 ans, le mythique personnage créé par Franquin bondit encore avec succès. Rencontre avec Batem, son dessinateur depuis bientôt quatre décennies. Philippe Muri

«Le rouge vous va si bien.» Illustration inédite pour l'album «Batem/Le Marsupilami. Une vie en dessins» CHAMPAKA BRUSSELS/DUPUIS, 2021

«En dédicace, on me demande régulièrement comment m’est venue l’idée d’inventer le marsupilami.» Dans ces moments-là, Luc Collin, alias Batem, se voit dans l’obligation d’emprunter la machine à remonter le temps. Non, ce n’est pas lui mais bien André Franquin qui a imaginé la bondissante bestiole en 1952, au cours de l’épisode «Spirou et les héritiers». En revanche, de son trait tout en rondeur, il accompagne depuis près de quatre décennies le célèbre héros au pelage jaune tacheté de noir.