Lutte contre le Covid-19 – Le masque à l’extérieur vit ses dernières heures Le Conseil fédéral propose toute une série d’allégements dès le 18 juin. Voici ce qu’il faut en retenir. Arthur Grosjean , Berne

Le ministre de la Santé Alain Berset (à gauche) et le président de la Confédération Guy Parmelin, ce vendredi 11 juin à Berne. L’obligation du port du masque à l’extérieur va bientôt tomber. KEYSTONE/Anthony Anex

La Suisse va bientôt tomber le masque Covid. À l’extérieur principalement, mais aussi à l’intérieur des entreprises et même à l’école. C’est la grande nouvelle qu’ont annoncé vendredi Guy Parmelin et Alain Berset au milieu d’une multitude d’assouplissements.

Pourquoi le gouvernement lâche-t-il allégrement la bride? Parce que la pandémie continue son recul en Suisse. On est passé sous la barre des 500 contaminations par jour. Un habitant sur quatre est complètement vacciné et plus de 40% des gens ont reçu une dose. Les patients Covid ne représentent plus un problème pour les hôpitaux.