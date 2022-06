Mesures sanitaires au CHUV – Le masque fait son retour dans les salles d’attente Face à la hausse du nombre d’infections, l’hôpital a renforcé les règles. Marie Nicollier

L’assouplissement – accueilli avec une joie non dissimulée par le personnel soignant le 25 mai – n’aura duré qu’un mois. Depuis le 24 juin, le CHUV a renforcé à nouveau les règles sanitaires concernant le port du masque. En plus des chambres des patients, il est à nouveau obligatoire dans les salles d’attente, les bureaux de consultation et les salles de traitement des secteurs ambulatoire comme somatique.

«Tout collaborateur et collaboratrice qui le souhaite peut continuer à porter un masque en dehors de ce périmètre, en particulier si leur état de santé les rend vulnérables», précise le CHUV.

Port généralisé recommandé

Le nombre d’infection est en hausse nette; la faute aux variants d’Omicron BA.4 et BA.5. «Pour l’heure, aucune surcharge du système de santé n’est à craindre», précise l’OFSP.

«Les directions des institutions sanitaires ont la responsabilité de décider si elles maintiennent le port du masque obligatoire ou non pour tous les collaborateurs dans des situations n’impliquant pas de contact avec des patients.» Département vaudois de la santé

Le médecin cantonal et l’Unité hygiène, prévention et contrôle de l’infection recommandent le port du masque obligatoire et généralisé dans les hôpitaux. «Les directions des institutions sanitaires ont la responsabilité de décider si elles le maintiennent ou non pour tous les collaborateurs dans des situations n’impliquant pas de contact avec des patients (salle de colloque, bureaux administratifs)», fait savoir le Département de la santé.

Aux Établissements hospitaliers du Nord vaudois (eHnv), par exemple, les consignes n’ont pas changé: le port du masque en chambre est obligatoire pour les visiteurs et en cas de symptômes, ils sont priés de renoncer à venir. Les patients opérés et/ou symptomatiques sont systématiquement testés.

Aux eHnv comme ailleurs, le nombre de patients Covid est en hausse. Le 29 juin, ils étaient 19 (aucun aux soins intensifs).

Le Canton précise que les professionnels des structures sociosanitaires avec des symptômes légers – même juste un nez qui coule – doivent porter un masque en continu et se faire dépister.

